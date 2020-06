Jürgen Milski: Er ist ein Sauberkeitsfanatiker

- das sind einige wesentliche Umstände, mit denen sich wohl jeder Promikandidat im Dschungelcamp anfreunden muss.

Zumindest die mangelnde Reinlichkeit könnte einem VIP-Urwaldbewohner jedoch zum Verhängnis werden: Jürgen Milski.

Was die "Big Brother"-Fans der ersten Stunde noch dunkel erinnern mögen, kam jetzt ganz offiziell ans Tageslicht: Der 52-Jährige wurde von seinem Kumpel Jürgen Drews (70) als absoluter "Sauberkeitsfanatiker" geoutet!

Der Schlager-Sänger, dem Milski nicht zuletzt aus seinem gemeinsamen Koch-Wettstreit beim Vox "Promi-Dinner" vertraut ist, berichtete jetzt von dem ausgeprägten Putzfimmel des früheren "Big Brother"-Kandidaten.

Besonders eine Situation blieb dem König von Mallorca bei der Koch-Show dabei in Erinnerung:

“Da mussten wir uns erst mal in seinem Haus in Köln ein paar Überzieher über die Schuhe ziehen, das war Condicio-sine-qua-non, wie der Lateiner sagt. Ohne die Überzieher über den Schuhen ging gar nichts”, so Drews gegenüber Promiflash.

Ob Jürgen Milski sein strenges Sauberkeitsregime auch im australischen Urwald aufrechterhalten kann oder ob sein Putz-Tick die anderen Camp-Bewohner auf die Dschungel-Palmen treibt - es bleibt spannend!

Eins ist klar, die hungrigen Mägen der Urwald-Promis dürften jedenfalls nicht zur allgemeinen Geduld der Camp-Familie beitragen...