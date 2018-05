Was läuft denn da? Jemand hat Mallorca-Star Jürgen Milski offenbar gehörig den Kopf verdreht...

Frühlingsgefühle bei Jürgen Milski (54)? Exklusive "Closer"-Bilder zeigen den Partysänger sehr vertraut beim sonnigen Spaziergang mit einer Blondine – und das ist nicht etwa seine Lebensgefährtin, sondern eine Teilnehmerin der diesjährigen „Bachelor“-Staffel. Huch?

Sie spazieren Seite an Seite durch Köln, lachen zusammen. Sie strahlt ihn innig an, und er lächelt zurück. Und es scheint, als sei dem Jürgen nicht nur wegen des strahlenden Sonnenscheins so heiß geworden... An seiner Seite: Michelle Schellhaas (22), die dieses Jahr auch schon beim „Bachelor“ Daniel Völz (33) ihr Glück versuchte – vergebens. Nun turtelt sie also mit dem deutlich älteren Mallorca-Sänger.

Michelle hat es Jürgen Milski angetan

Auf die Bilder angesprochen, gibt Jürgen zu: „Sie ist eine Frau, die Männer fesseln kann.“ Oha, vergisst der Familienvater etwa seinen Beziehungsstatus? Nein, keine Sorge, beschwichtigt Michelle: „Ich bin hier zum Casting für Jürgens neues Musikvideo. Und wir wollten uns vorher einfach unter vier Augen mal kennenlernen.“ In Jürgens Video zu seinem neuem Song „Wir schwören Mallorca die Treue“ spielt sie trotzdem nicht mit, er hat sich für eine andere entschieden. Jürgen tröstet: „Vielleicht habe ich ja mit Michelle noch andere Pläne.“ Seine Freundin dürfte davon sicher nicht begeistert sein...