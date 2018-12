Jürgen Milski: Unfall-Drama bei TV-Show

nimmt an der -Show „Wintergames“ teil, die am Wochenende auf dem Sender ausgestrahlt werden soll. Mit einer „E-Schwalbe“ sei er den Hang runtergerutscht – danach kam er sofort in eine Klinik und musste geröntgt werden.

„Es ist tatsächlich passiert. Ich habe mich beim Training für die Wintergames 2018 bei einem Sturz von der Schwalbe schwer verletzt. Bänder in der Schulter sind gerissen. Dadurch kann ich am Freitag und Samstag nicht bei den Live-Sendungen an den Start gehen“, sagte der Ex-„ “-Star gegenüber der „Bild“. An der Show kann er nicht mehr teilnehmen. Sechs Wochen darf er außerdem keinen Sport mehr machen.

Raúl Richter hatte ebenfalls einen Unfall

Das war aber nicht der einzige Unfall während der „Wintergames“, denn auch GZSZ-Star Raúl Richter hatte während der ProSieben-Show einen Unfall und musste ebenfalls ins Krankenhaus. Laut „Bild“ habe er sich offenbar einen Schulterbruch zugezogen.