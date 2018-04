Jürgen von der Lippe: Drogen-Skandal!

Huch, was ist denn mit Jürgen von der Lippe los? Eigentlich ist der Fernseh-Star dafür bekannt, dass er sein Privatleben größten Teils geheim hält. Jürgen ist bedacht darauf, dass kaum Details zu seinem Leben außerhalb des Rampenlichtes an die Öffentlichkeit gelangen. Bis jetzt! In einer überraschenden Beichte gibt er nun intime Einblicke, die seine Fans definitiv ins Staunen versetzten...

Jürgen von der Lippe: Drogen-Beichte

Wie Jürgen nun verrät, habe er -neben Zigaretten- auch ab und an zu einem Joint gegriffen. So beichtet der Star in der ARD-Show "Hirschhausens Quiz des Menschen": "Als ich geraucht habe, habe ich auch mal gekifft - aber jetzt rauche ich nicht mehr! Bei meinem letzten Versuch hatte ich einen Kreislaufzusammenbruch."

Ein Glück, dass Jürgen den Suchtmitteln scheinbar abgeschworen hat. Schließlich feiert der Star in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag, bei dem ihn ein volles Programm erwarten wird.

Jürgen von der Lippe: Sein 70. Geburstag steht vor der Tür

Anlässlich zu Jürgens 70. Geburtstag im Juni soll eine große Überraschungs-Show für den Star geplant werden. Jürgen berichtet: "Ich freue mich überhaupt über die Tatsache, das ist ja auch eine große Ehre auch. Und ich freue mich auf (…) Ich wollte extra nicht wissen wer kommt, weil ich habe gesagt: 'Bringt mir einfach Kolleginnen und Kollegen, lustige Leute und bringt mich in Situationen, wo wir Spaß haben!' Weil wenn ich das alles vorher wüsste, wäre das sehr langweilig, ne?"

Wer Jürgen alles die Ehre erweisen wird? Wir können gespannt sein...