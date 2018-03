Julia Dietze: Heißes Let's Dance-Kuss-Foto aufgetaucht!

Oh, là, là! Das kann ja heute Abend heiß werden zwischen Julia Dietze und Massimo Sinató. Letzte Woche feierten die Schauspielerin und der Tanz-Profi ihr Let's Dance Debüt und konnte dabei schon die ersten Erfolge verzeichnen. Pünktlich zur nächsten Show überrascht Julia Dietze ihre Fans nun mit einem Schnappschuss der zeigt: Julia will heute Abend aufs Ganze gehen!

Let's Dance-Star Julia Dietze: Unfall-Drama

Julia Dietze: Heiße Let's Dance-Grüße

Heute Abend schwingen Julia Dietze und Massimo Sinató erneut das Tanzbein. Dass es bei Let's Dance heiß hergeht, ist bereits bekannt. Immer wieder müssen die Promis und Profitänzer, bei leidenschaftlichen Tänzen, ihr Sexappeal unter Beweis stellen. Auch Julia Dietze will heute Abend anscheinend alle "hotness"-Register ziehen. Dies zeigt sie jedenfalls in einem in ihrem privaten "Instagram"-Account.

Julia Dietze: Let's Dance-Küsse

In ihrer "Instagram"-Story informiert Julia Dietze ihre Fans darüber, was sie heute Abend scheinbar bei Let's Dance erwartet wird. So postet sie ein heiße Kuss-Foto, welches sie mit den Worten "Passion on the dancefloor & on the screen @let's dance" kommentiert. Was sie damit meint? Wir können gespannt sein. Auf alle Fälle klingt die Ankündigung noch mehr als vielversprechend...