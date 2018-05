Julia Dietze: Intime Beichte über Massimo Sinató!

Momentan sind Julia Dietze und Massimo Sinató dabei zu sehen, wie sie sich bei Let's Dance in die Herzen des Publikums tanzen. Aber auch zwischen den beiden scheinen große Sympathien zu herrschen. Julia und Massimo wirken mittlerweile wie ein eingespieltes Tanz-Team. Doch was denkt die 37-Jährige wirklich über ihren Tanzpartner? In einer intimen Beichte verschafft sie jetzt Klarheit!

Massimo Sinató lässt Julias Herz höherschlagen

Das Julia und Massimo absolute Let's Dance-Sieges Chancen haben, ist schon seit der ersten Show ersichtlich. Mit ihren Tanzeinlagen schaffen sie es immer wieder, die Fan-Herzen höher schlagen zu lassen. Aber auch Julia scheint ein absoluter Fan ihres Tanzpartners zu sein. Dies wird zumindest in einer süßen Beichte deutlich, die sie nun mit der Öffentlichkeit teilt.

Julia Dietze packt über Massimo Sinató aus

Das Julia mit ihrem Tanzpartner absolut glücklich ist, verrät sie nun in einer intimen Botschaft gegenüber "Promiflash". So berichtet sie: "Massimo ist für mich ein sehr guter Mentor. Ich habe einen großen Respekt vor ihm. Es ist irgendwie so, als ob er mir Flügel verliehen hätte mit dem Tanzen." Liebevollere Worte hätte sie nicht finden können! Ob die beiden bei so viel Harmonie auch den ersten Platz ertanzen werden? Wir können gespannt sein...