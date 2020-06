Julia Engelmann: Überraschungsgast auf Tim Bendzko-Tour

Julia Engelmann ist eine begeisterte Poetry-Slammerin und hat schon öfters mit ihren nachdenklichen und tiefgründigen Texten das Publikum in ihren Bann gezogen, so auch am Mittwochabend auf dem Konzert von Tim Bendzko.

Vor es los ging, wurde es dunkel im Saal. Dann kam Julia Engelmann auf die Bühne und begann zu sprechen. Wer sie nicht sofort erkannt hatte, erkannte sie dann. Ihre Stimme und ihre Reime sind unverwechselbar.

"Richtig Hammer auf dem Tim Bendzko-Konzert! Tolle Überraschung, dass du da aufgetaucht bist, TOP!", schreibt ein Zuschauer auf Facebook. Und Tim Bendzko, der für die Tour seine Teilnahme an "The Voice Kids" abgesagt hatte, scheint ebenfalls großen Gefallen an Julia Engelmann gefunden zu haben. Laut Express.de wird die 21-Jährige ab jetzt vor jedem Konzert von Tim Bendzko zu Wort kommen.