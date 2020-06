Julia Jasmin Rühle: Sexy JJ zeigt ihr neues Tattoo

hat bereits unzählige Tattoos. Jetzt ist ein neues Kunstwerk dazu gekommen.

Sexy JJ hat es schon wieder getan! Der ehemalige „Berlin – Tag & Nacht“-Star hat sich ein neues Tattoo stechen lassen – und das an einer sehr unangenehmen Stelle. Erst vor einigen Wochen hat sich Julia Jasmin Rühle ein Tattoo am Bein stechen lassen. Nun kam ein weiteres in ihrer Achselhöhle dazu.