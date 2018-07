Julia Roberts: Baby-Sensation mit 50!

Diese Nachricht schlägt ein wie eine Bombe! Seit Monaten wird darüber geschrieben, dass und ihr Mann Danny Moder in einer schweren Ehekrise stecken. Alles Quatsch? Jetzt macht jedenfalls eine ganz andere heftige Schlagzeilen: Julia Roberts soll schwanger sein!

Julia Roberts: Sorge um ihre Gesundheit! Wie schlecht geht es ihr wirkllich?

Bekommt Julia Robert mit 50 Jahren noch ein Baby?

Aktuell sollen Danny Moder und Julia Roberts tatsächlich wieder auf Wolke Sieben schweben. Und das aus einem süßen Grund! Die - soll ein Baby erwarten. Wie die amerikanische "OK!" berichtet, soll das Paar zwei Jahre lang an ihrem Babywunsch gearbeitet haben und zahlreiche künstliche Befruchtungen hinter sich haben. Jetzt hat es offenbar endlich geklappt!

"Sie nennen es ihr Wunder-Baby. Nach zwei Jahren künstlicher Befruchtungs-Versuche wird ihr Wunsch wahr. Sie sind so dankbar", verrät ein Insider.

Julia Roberts und Danny Moder: Kann das baby ihre Ehe retten?

Bis vor Kurzem soll Danny Moder nicht einmal mehr mit Julia Roberts zusammen gewohnt haben. Die beiden haben sich ständig gestritten, so dass er in ein kleines Häuschen gegenüber gezogen sein soll. Doch genau diese Trennung hat den beiden offenbar gut getan. "Julia realisierte, dass sie nicht wollte, dass ihre Ehe zu Ende ging. Sie wollte an der Beziehung arbeiten, und vor allem wollte sie noch ein Baby", so der Insider. In diesem Punkt war sich das Paar einig. Dieser Wunsch ist jetzt auch offenabr auch wirklich wahr geworden. "Dieses Baby erinnert Julia daran, wie sehr sie Danny liebt und umgekehrt", heißt es weiter.

Julia Roberts selbst hat sich zu den Gerüchten nicht geäußert...