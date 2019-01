Gestern Abend war es wieder so weit: und Sternchen tummelten sich auf dem "Red Carpet" der , um die diesjährige Verleihung zu besuchen. Mit dabei: ! Doch während die anderen Promi-Ladys in atemberaubenden Roben erschienen, machte Julia alles anders...

Star-Style des Tages!

Julia Roberts zieht alle Blicke auf sich!

Zur 76. Golden Globe Verleihung am Sonntagabend erschien Julia Roberts in einem Look, der definitiv für besonders viel Aufsehen sorgte! Es war das erste Mal seit fünf Jahren, dass die Leinwand-Ikone wieder über den Teppich der Preisverleihung schritt. Ob ihr vorher wohl bewusst war, dass sie damit in die Fashion-Geschichte der Globes eingehen wird? Der Grund dafür: Julia entschied sich für ihre "Red-Carpet"-Reunion für ein Outfit, welches es an dem Abend kein zweites Mal gab!

Julia Roberts gibt in ihren Hosen eine Top-Figur ab: Getty Images

Julias Outfit ist einzigartig

Wie Julia gestern Abend bewies, ist ein Abendkleid bei den Golden Globes absolut kein Muss! So war die dabei zu sehen, wie sie in einer sexy Hosen-Kombi den Roten Teppich rockte. In ihrem Stella McCartney-Style ließ sie dabei alle -Herzen höher schlagen. Ihren Look rundete die Schauspielerin mit Chopard-Schmuck ab. Ihr Haar trug sie seitlich über die Schulter. Einfach nur HAMMER!