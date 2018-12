Julia Roberts: Schock-Fotos! Mager-Drama wegen Ehe-Krise?

Reddit this

Bei einem Termin für ihren neuen Film „Ben is Back“ in New York wurde deutlich, wie dünn wirklich geworden ist. Sie besteht fast nur noch aus Haut und Knochen, meinen die Fans.

Julia Roberts soll nur noch 50 Kilo wiegen

Nur rund 50 Kilo soll sie bei einer Größe von 1,75 Meter auf die Waage bringen, wie mehrere US-Medien berichten. Der BMI würde demnach bei nur noch 16 liegen – das wäre extremes Untergewicht.

Ob das mit einer möglichen Ehe-Krise zusammenhängt? Zwischen Julia Roberts und Danny Moder soll es schon lange nicht mehr gut laufen. Paar-Schnappschüsse posten sie nur noch selten und auch gemeinsame Auftritte in der Öffentlichkeit oder auf dem Red Carpet blieben zuletzt aus – es spricht also einiges dafür, dass das Paar in einer Ehe-Krise steckt. Er soll laut Medienberichten sauer sein, dass sie nicht kürzer tritt – ihr hingegen ist die Karriere jedoch wichtig. Das soll oft zu Streit zwischen dem Paar führen.