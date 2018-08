Julian Evangelos: Heißer Flirt mit einer anderen Frau!

Julian Evangelos und seine Stephanie Schmitz kämpfen gerade im "Sommerhaus der " um den Titel. Seit der Dating-Show " " sind die beiden ein Herz und eine Seele, haben sich Anfang des Jahres sogar verlobt. Davor versuchte Julian jedoch, einer anderen Promi-Dame den Kopf zu verdrehen...

Flirt mit der Bachelorette

Und zwar Ex-Bachelorette ! Was kaum einer weiß: Anfang 2017 nahm Julian an der vierten Staffel von " " teil. Doch zu mehr als einem kleinen Flirt kam es nicht. Denn als er aus der Limousine stieg, traute er seinen Augen kaum. "In dem Moment, als die Bachelorette das erste Mal gesehen habe, stand ich unter Schock, da es sich um die ehemalige beste Freundin meiner Ex-Partnerin handelte", schrieb er nach der Show auf . Wahrscheinlich war das auch der Grund, warum er gleich in der ersten Nacht der Rose den Laufpass bekam.

Zweite Chance für Stephanie und Julian

Auch in der Dating-Show "Take Me Out" versuchte Julian sein Glück. Seine Traumfrau fand er jedoch erst bei "Love Island". Zwar sind er und Stephanie Schmitz erst seit knapp einem Jahr ein Paar, doch sie kennen sich schon länger. Schon einige Jahre vor der Show waren sie verliebt. Damals scheiterte die Beziehung. "Ich war 19 Jahre alt und hatte keine Ahnung, wie man sich in einer Beziehung verhält. Was ich will, was ich nicht will. Inzwischen habe ich Erfahrungswerte gesammelt und damit eine wichtige Grundlage geschaffen, dass es diesmal klappt“, erzählte Stephanie in einem Interview.