Heute Abend eskaliert die Situation im "Sommerhaus der "! Besonders Julian Evangelos und Stephanie Schmitz sorgen für Ärger. "Bitte wählt uns raus! Ich will hier gar nicht mehr sein", schreit Julian seine Konkurrenten an. "Ich scheiß auf das Geld! Es geht hier um Menschlichkeit. Habt einfach mal ein bisschen Herz!" Am Ende wirft er sogar wutentbrannt sein Mikro ins Gebüsch. Jetzt rechnet er knallhart mit seiner Konkurrenz ab...

"Diese Ratten. Alle nur geldgeil gewesen"

Auf machte er nach der letzten Folge seinem Ärger Luft. „So Leute, ‚Sommerhaus der Stars‘ ist gerade um, war wieder 'ne heftige Sendung. Ihr habt auch schon in der Vorschau gesehen, was nächste Woche so ein bisschen passieren wird. Da zeigen die meisten ihr wahres Gesicht, diese ganzen Ratten. Alle nur geldgeil gewesen. Aber Menschlichkeit hat die nicht interessiert", schrieb der Verlobte von Stephanie Schmitz an seine Fans.

Er geht sogar noch einen Schritt weiter: „Ich lehne mich hier und jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, die Hälfte der Paare waren auf jeden Fall fake. Und da wird es noch einige Überraschungen geben, glaube ich, nach der Sendung.” Ob er da vielleicht schon auf und Nico Gollnick anspielte? Immerhin kam heute raus, dass Nico seine Patricia mit Saskia Atzerodt betrogen haben soll.

Auch Frank Fussbroich stänkert im Haus

Doch nicht nur Julian und Stephanie bekommen in der heutigen Sendung ihr Fett weg. "Wir hätten gerne Frank draußen", kündigt Patrick Schöpf an. "Wir mögen den einfach nicht im Haus, weil er stänkert. Er hat eine negative Energie. Ich fühle mich besser, wenn er weg ist." Ehefrau Elke Fussbroich bringt die Situation auf den Punkt: "Ich komme mir hier vor wie im Irrenhaus. Das ist nicht mehr normal!"

