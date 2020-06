Julian FM Stoeckel: So sah er als Kind aus

Nase, Ohren, sogar der Haaransatz haben sich kaum verändert!

Schon als Kind hatte Julian Stoeckel den selben Blick wie heute. Geradewegs stiert er mit großen Augen in die Kamera, wie einer, der weiß, was er will. Diese Zielstrebigkeit hat der Designer nicht verloren.

Die Augenbrauen hat der ehemalige Dschungelcamp-Bewohner auf dem Foto ein wenig hochgezogen, der Kopf ist etwas nach vorne geneigt. Auch heute noch ist das eine Foto-Pose, die Julian Stoeckel gerne annimmt.

Nur die Kleidung, die unterscheidet sich deutlich von dem, was Julian FM Stoeckel inzwischen so trägt. Auf dem Kinder-Foto hat er eine etwas zu große blaue Jacke an.