Julian Weigl: Krankenhaus-Drama! Böse Attacke auf den Fußballer

Reddit this

Große Sorge um Julian Weigl! Der Fußballer wurde am Donnerstagabend während einer bösen Attacke verletzt und wurde zur Sicherheit in ein Krankenhaus gebracht. Doch was genau ist passiert?

Julian Weigl Freundin: So hübsch ist Sarah Richmond

Unbekannte warfen mit Steinen

Wie das portugiesische -Magazin „A Bola“ berichtet, wurde der Bus seines Fußballclubs nach einem Spiel in Lissabon mit Steinen beworfen. Die Splitter der Frontscheibe trafen Julian und seinen Team-Kollegen Andrija Zivkovic im Gesicht und verletzten sie.

In einer Pressemitteilung von Benfica heißt es, dass der Angriff „absolut inakzeptabel“ sei. Zum Glück erlitten die Fußballer keine schweren Verletzungen. Nun muss die Polizei klären, wer für die furchtbare Stein-Attacke verantwortlich ist.

Böse Attacke auf ! Mehr dazu erfahrt ihr im Video: