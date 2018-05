Juliane Korén: Der Dornröschen-Star ist tot!

Dornröschen-Star Juliane Korén ist tot! Die Schauspielerin starb im Alter von 67 Jahren in Berlin. Damit muss Deutschland von einer großartigen Aktrice Abschied nehmen!

Juliane Korén: Abschied von einer grandiosen Schauspielerin

Das Deutsche Schauspielhaus Hamburg bestätigte die traurige Nachricht. "Dass diese so liebenswerte, mutige, sensible und weise Künstlerin nun nicht mehr bei uns sein wird, ist eine Nachricht, die uns zutiefst traurig macht. Nicht zuletzt mit ihrem letzten großen Monolog in "Trilliarden", einem Monolog über das Sterben, wird sie uns in Erinnerung bleiben", so die heutige Hamburger Intendantin Karin Beier.

Juliane Korén: Mit Dornröschen schaffte sie den Durchbruch

Juliane Korén schaffte 1971 ihren Durchbruch. In ihrer Rolle Dornröschen spielte sie sich sofort in die Herzen der Fans und wurde zum gefeierten Star der DDR. Insgesamt spielte sie in über 20 Filmen der DEFA mit. Zwischen 2005 und 2013 gehörte Juliane Korén zum Ensamble des Hamburger Theaters.