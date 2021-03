Julie Pomagalski: Der Olympia-Star ist tot

Julie Pomagalski hatte ihr ganzes Leben noch vor sich. Doch nun ist der französische Olympia-Star tot. Die 40-Jährige ist am vergangenen Dienstag bei einem Lawinenunglück in der Schweiz ums Leben gekommen. Sie war mit einer kleinen Gruppe unterwegs, die plötzlich vom Schnee begraben wurde. Das bestätigt das Nationale Olympische Komitee Frankreichs am Mittwoch.