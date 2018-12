Julien Bam: Hat der Youtuber eine Freundin?

Normalerweise kennen die Fans ihr Idol Julien Bam nur aus der Welt des Internets. Als Youtuber gehört er zu den erfolgreichsten des Business. Doch jetzt dürfen sie ihn auch im bewundern. Denn Julien Bam ist ab heute (20.15 Uhr, ) als Master bei der Tanzshow "Master of Dance" zu sehen. Ein Job, über den er nicht glücklicher sein könnte!

"Geile Show, krasse Tänzer, mega Bühne und echt ein nices Gefühl Teil einer heftigen Jury zu sein. Ich bin schon so lange in der Tanzszene und ich bin echt happy, dass wir mit einer so großen Show zeigen können, wie viel Emotionen Tanzen transportieren kann", schwärmt Julien Bam im exklusiven Interview mit inTouch online.

Julien Bam hat viel Tanzerfahrung

Wieso Julien Bam der richtige für den Job ist? Er hat mehr Tanzerfahrung, als manch einer denkt. Nicht nur, dass er selber Breakdancer war, er hat sogar eine eigene Tanzschule. Damit weiß er genau, was ein erfolgreicher Tänzer mitbringen muss. "Authentizität. Mit Tanz kannst du alles ausdrücken, was du willst, was du bist oder was du fühlst, solange du authentisch bleibst. [...] Natürlich kannst du auch ohne Ergeiz, Disziplin und Respekt nicht erfolgreich sein oder werden", erklärt der Internet-Star.

Beruflich kann sich Julien Bam also tatsächlich nicht beklagen. Doch wie sieht es eigentlich privat aus? Hat er eine Freundin, der er seine coolen Tanzmoves vorführen kann?

Hat Julien Bam eine Freundin?

Bei dem Thema hält sich der 30-Jährige lieber bedeckt. "Mein Team muss sich schon hin und wieder einige Verrenkungen von mir reinziehen. In meinen Videos ist Tanz ja auch immer wieder ein wichtiges Element. Und man muss ja auch im Training bleiben", weicht er der Frage geschickt aus.

Wie seine Traumfrau sein sollte, weiß er dafür ganz genau."Das wäre ja dann die Frau, die in meinen Träumen vorkommt, richtig? Na dann kann ich ja dann hoch stapeln. Madison Beer finde ich super hübsch! Von der darf man auch mal träumen, aber im echten Leben kommt es ja auf den Charakter an und den kenne ich bei ihr nicht..."

Auch Heiraten und Kinder sind bei dem gebürtigen Aachener momentan kein Thema. "Habe ich mir bisher noch keine Gedanken drüber gemacht. Meine ganze Zeit fließt auch einfach in meine Videos und in die Bamschool", so Julien. Aber was nicht ist, kann ja noch werden....