Julien Bam: So viel verdient der Youtuber!

Julien Bam gehört zu dem erfolgreichsten Youtubern in Deutschland. Das zeigt sich auch in seinem Verdienst...

Julien Bam hat bei über fünf Millionen Abonnenten, bei folgen ihm immerhin knapp vier Millionen. Das zahlt sich natürlich aus...

Julien Bam: Hat der Youtuber eine Freundin?

Julien Bam: So viel verdient er

Im Gegensatz zu anderen, ist Julien Bam jemand, der seine Einnahmen öffentlich macht. Im September 2017 zeigte er seinen Fans ganz offen, was er verdient. Innerhalb von 28 Tagen hat der Youtuber 21 185 Euro verdient. Und das bei knapp 28 Millionen Klicks. Nicht schlecht.

Doch das ganze Geld wandert nicht in seine Tasche. Denn Julien Bam muss natürlich auch Steuern zahlen! Daher muss man von dem Betrag satte 9 540 Euro abziehen! Bleiben also noch 11 645 Euro übrig.

Julien Bam: Auch hiermit verdient er Geld

Außerdem erklärt der Star, dass er auch noch Ausgaben hat. So kostet ihn sein Team monatlich 13 500 Euro. Nicht zu vergessen die Produktionskosten, die 2500 Euro im Monat einnehmen.

Aber Julien Bam verdient ja nicht nur durch Youtube-Videos. Aktuell sitzt er beispielsweise bei "Master of Dance" in der Jury (donnerstags, 20.15 Uhr, ) und auch Kooperationen mit Fanta und Co. und Merchandise kommen dazu.