Julien Gauthier (†44): Grizzlybär tötete den Komponisten!

Eigentlich wollte Julien Gauthier sich zusammen mit seiner Freundin Camille einen großen Traum erfüllen. Die beiden hatten sich vorgenommen, in Kanada mit dem Kanu zu fahren, Naturgeräusche aufzunehmen, unter freiem Himmel zu schlafen und mit den Aufnahmen später eine Ausstellung in Paris zu eröffnen. Doch nun ist der Komponist tot.

Brutale Bären-Attacke

Wie „Le Parisien“ berichtet, wurde Julien von einem Grizzlybären getötet. Er befand sich gerade in seinem Zelt, als der Bär ihn hinauszerrte, am Hals packte und in den Wald verschleppte. Seine Freundin schaffte es, eine Gruppe von Paddlern zu alarmieren, die daraufhin einen Notruf absetzten. Am nächsten Tag entdeckte die Polizei eine männliche Leiche.

Obwohl die Identität zunächst offen gelassen wurde, erklärte ein Sprecher seines "Orchestre Symphonique de Bretagne" am 19. August via , dass Gauthier gestorben sei.

