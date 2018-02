Junge (11) erschießt sich selbst und seine Schwester

Ein elfjähriger Junge hat in Südafrika mit der Waffe seines Vaters zuerst seine Schwester und dann sich selbst erschossen.

Offenbar haben die Kinder mit der Waffe gespielt. Bei den Schüssen wurde seine Schwester schwer verletzt und sofort in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag sie später ihren schweren Verletzungen. Kurz nachdem er seine Schwester anschoss hat er die Waffe gegen sich selbst gerichtet unde abgedrückt.

Der schwere Zwischenfall hat sich am Samstagabend in der Provinz KwaZulu-Natal ereignet. Der Junge wurde tot aufgefunden. An dem Abend waren die Kinder zeitweise alleine zu Hause, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Für den Vater könnte das fatale Konsequenzen haben: Wegen Totschlags und des Verdachts auf unsachgemäße Lagerung der Waffe hat die Polizei ein Ermittlungsverfahrungen eingeleitet.