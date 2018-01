Junge (8) stirbt durch fleischfressende Bakterien

Ein Junge aus dem US-Bundesstaat Oregon ist von seinem Fahrrad gestürzt. Einige Tage später kämpfte der 8-Jährige um sein Leben.

Als der Junge einen Hügel herunterfuhr, stürzte er mit seinem Fahrrad. Der Lenker hat sich dabei in sein Bein gebohrt, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Sofort fuhren seine Eltern mit ihm in die Notaufnahme. Der Junge wurde behandelt und alles schien wieder okay zu sein.

Dann folgte der Schock: nur wenige Tage später hat sich der Gesundheitszustand des Jungen dramatisch verschlechtert. Die Wunde hatte sich zudem dramatisch verfärbt – sofort musste er notoperiert werden. Die Mediziner stellten fest, dass fleischfressende Bakterien in die Wunde eingedrungen sind.

Da sich die Bakterien immer weiter verbreitet haben, mussten die Gliedmaßen entfernt werden. Die Ärzte konnten ihn aber nicht mehr retten: Nachdem er in ein anderes Kinderkrankenhaus verlegt wurde, ist er gestorben. Um die Kosten der Operationen und Beerdigung stemmen zu können, hat die Familie eine Spenden-Seite online gestellt.