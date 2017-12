Seine Geschichte ist herzzerreißend. Der kleine Camden kam ohne Arme und Beine zur Welt. Jetzt schaffte er es trotzdem seinen ersten Schritt zu gehen. Seine Eltern sind gerührt von so viel Lebenskraft!

Junge kommt ohne Arme und Beine zur Welt

In der 18. Schwangerschaftswoche erfuhr Camdens Mutter, dass ihr heranwachsendes Kind ohne Arme und Beine zur Welt kommen würde. Nach der grausamen Diagnose erlitten die werdenden Eltern einen Schock. So berichtet Camdens Mutter gegenüber "People": "Als ich herausfand, dass er keine Arme oder Beine haben würde, dachte ich, dass er nur Gemüse sein würde… Ich wusste nicht, was ich erwarten sollte." Eine Abtreibung kam für sie trotzdem nicht in Frage.

18 Mal schwanger: Mutter (37) bringt 38 Kinder auf die Welt

Camden beweist Lebenskraft

Zur Überraschung seiner Eltern zeigte Camden schon kurz nach seiner Geburt, wie viel Kraft in ihm steck. "Als er ungefähr 2 Monate alt war, lag ich auf meinem Bett … Ich sah ihn aus den Augenwinkeln und er schlug mit seinen Armen nach dem Spielzeug. Ich fing an zu weinen, ich war einfach so glücklich und das bestätigte, dass er in der Lage sein würde, Dinge zu tun", berichtet seine Mutter.

Camden kann ohne Beine laufen

Auch in den darauffolgenden Monaten sollten die Eltern von Camden immer wieder überrascht werden. Erst kürzlich bewies der kleine Junge, dass er auch ohne Beine laufen kann. Nachdem Camdens Vater seinen Sohn dazu bewegte zu ihm zu kommen, fing der kleine Junge an zu laufen. Dabei rief er: "Ich komme zu dir, ich gehe!". Seine Eltern waren begeistert. "Wir haben angefangen zu weinen, wir waren so stolz", erzählt seine Mutter