Juni-Buchtipps der WUNDERWEIB.de Redaktion - Bild 7

Das meint die WUNDERWEIB.de-Redaktion:

Egal, ob dick oder dünn: Beim leidigen Gewichtsthema sind alle Frauen sensibel. Und springen darauf an, wenn uns jemand rät: "Genieße, worauf Du am meisten Appetit hast". Laut Mediziner Gunter Frank sollen so die Pfunde purzeln. Ob das funktioniert? Ausprobieren! Ein Versuch ist es allemal wert.

