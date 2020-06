„Just Tattoo Of Us“: Elena Miras & Mike Heiter bekommen ihre eigene Reality-Show

Spannende Tattoo-Show

Wie RTL berichtet, geht es bereits am 3. August los. In der 6-teiligen TVNOW-Show „Just Tattoo Of Us” suchen sich die Kandidaten ein Tattoo für eine nahestehende Person aus. Dabei dürfen sie frei entscheiden, wie es aussieht und wo es hinkommt.

Die tätowierte Person bekommt das neue Körperbildchen erst zu sehen, wenn es schon auf der Haut verewigt ist und darf sich dann ebenfalls ein Tattoo für den Kandidaten aussuchen. Rückzieher sind nicht erlaubt!

Es wird also spannend, denn bei der Enthüllung der Tattoos gibt es sicherlich nicht nur Freudentränen…

Auch Pietro Lombardi hat mittlerweile schon so einige Tattoos: