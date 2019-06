Reddit this

Justin Bieber: Affären Schock! Sein Ehe-Glück liegt in Scherben!

Oh je! Bei und seiner Hailey ist ordentlich was los! Wie in den letzten Monaten immer wieder berichtet wird, soll Justin seit längerer Zeit unter massiven psychischen Problemen leiden. Doch damit nicht genug! Justins Verfassung soll jetzt Schuld daran haben, dass der Sänger einen folgenschweren Fehler begangen hat...

Selena Gomez: Jetzt platzt ihr der Kragen!

Justin Bieber geht es nicht gut

Justin und Hailey durchleben momentan keine leichte Zeit. Obwohl die beiden sich erst im vergangen Jahr das standesamtliche Jawort gaben, wird ihre Ehe seitdem immer wieder auf die Zerreißprobe gestellt. So auch jetzt! Wie nämlich nun durch eine Quelle berichtet wird, soll Justin seine Hailey ausgerechnet mit seiner alten Flamme betrogen haben. Was für eine Hiobsbotschaft...

Justin Bieber und Kourtney haben Kontakt

Bereits vor vier Jahren wurde Justin und Kourtney eine heiße Liaison nachgesagt. Nun soll Justin, auf Grund seines psychischen Zustandes, wieder Kontakt mit der haben. So verrät nun ein Insider gegenüber "National Enquirer": "Justin ist nie über Kourtney hinweg gekommen." Die Quelle fügt hinzu: "Er sagt, ihre Verbindung war stärker als mit den meisten Frauen, mit denen er geschlafen hat." Autsch! Für Hailey definitiv alles andere, als leicht. Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Bis jetzt gaben weder Justin, noch Hailey dazu ein Statement ab...