Justin Bieber: Affären-Skandal!

Es wird nicht ruhig bei ! Seit Wochen machen immer wieder Gerüchte die Runde, dass es zwischen ihm und Hailey Bieber nicht gut laufen soll. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Justin Bieber: Jetzt bricht er sein Schweigen!

Justin und Selena arbeiten ihre Beziehung auf

Obwohl und Justin schon seit mehreren Jahren getrennte Wege gehen, machen die beiden in den letzten Monaten ihre Beziehung immer wieder zum Thema. So erklärte Justin erst kürzlich, dass er oft unfair zu seiner Ex Selena war. Die Sängerin ging dabei sogar soweit, dass sie von seelischer Misshandlung sprach. Oh je! Doch anstatt die Vergangenheit endlich ruhen zu lassen, wendet sich Selena nun mit einer neuen Schock-Aussage an die Öffentlichkeit...

Selena spricht über Betrug

In ihrem neusten Song widmet Selena wieder ein paar Songzeilen ihrem Ex Justin. So heißt es in "Feel Me": "Jedes Mal, wenn deine Lippen einen anderen berühren, möchte ich, dass du mich fühlst. (...) Baby, solange du nicht bei mir bist, wirst du immer allein sein.! Autsch! Doch damit nicht genug! Selena erklärte, laut "People", bei einem Konzert, dass sie den Song vor vier Jahren geschrieben haben soll. Zu dem Zeitpunkt war sie noch mit Justin liiert. Wie bitter! Was Justin darüber denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab er dazu jedenfalls noch kein Statement ab...

