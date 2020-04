Justin Bieber: Alles aus und vorbei!

Reddit this

Oh je! Justin Bieber wendet sich nun mit einer traurigen Beichte an die Öffentlichkeit und sorgt damit für jede Menge Aufsehen...

Selena Gomez: Bittere News! Erneuter Psycho-Kollaps

Justin Bieber trifft folgenschwere Entscheidung

Wie nun via verkündet, will er seine geplante Tour bis auf Weiteres absagen. Schon einige vor ihm trafen diese Entscheidung und verlegten ihre Tourdaten auf Grund der aktuellen Corona-Krise. Justin erklärt: "Die Gesundheit und Sicherheit meiner Fans, meines Teams und meiner Crew ist das Wichtigste für mich. Die Welt ist ein erschreckender Ort, aber zusammen werden wir das Ganze durchstehen." Doch was passiert mit den Tickets?

Justin plant eine Alternativ-Tour

Die bereits verkauften Tickets für Justins Tour sollen angeblich ihre Gültigkeit behalten. Die Ausweichtermine sollen in der nächsten Zeit bekannt gegeben werden. Derzeit sind auf der offiziellen Homepage von Bieber noch 45 US-Termine gelistet, die damit allesamt verschoben werden. Sollte Bieber auch internationale Auftritte planen, werden diese dann wohl frühestens 2022 stattfinden.

Diese Bilder dürft ihr euch nicht entgehen lassen!