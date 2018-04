Justin Bieber: Auf Frauentoilette erwischt!

Huch, was ist denn mit Justin Bieber los? Erst kürzlich sorgte der Star noch mit einer Schlägerei auf dem Coachella-Festival für reichlich Aufsehen. Er verteidigte dabei eine junge Frau, die von ihrem Ex-Freund angegriffen wurde. Nun die nächste Schlagzeile! Die neusten Bilder von Justin zeigen, wie er eine Damentoilette verließ. Kein Wunder also, dass sich viele Fans dabei fragen: "Was hat Justin da zu suchen?"

Justin Bieber: "Ich fühle mich missbraucht"

Justin Bieber im "Schlagzeilen-Karussell"

Momentan wird es definitiv nicht ruhig um Justin! Erst die traurige Trennung von Langzeitliebe Selena Gomez, dann seine Schlägerei auf dem Coachella-Festival und jetzt sein Damentoiletten-Schnappschuss! Langeweile kehrt bei den "Beliebers" absolut nicht ein. Für viele steht dabei jedoch hauptsächlich eine Frage im Vordergrund: Geht es ihrem Idol wirklich gut geht? Seine Fans nehmen vor allem das Toiletten-Foto als Indiz dafür, dass Justin momentan leicht verwirrt sein muss…

Justin Bieber: Warum war er auf der Damentoilette?

Warum sich Justin dabei erwischen ließ wie er eine Damentoilette verließ, ist nicht bekannt. Allerdings wird davon ausgegangen, dass er entweder die Tür verwechselt hat, oder die Männertoilette einfach gesperrt war. Eine persönliche Stellung gab Justin dazu jedenfalls nicht ab. Mal sehen, mit welcher Schlagzeile uns der Sänger als nächstes überrascht...