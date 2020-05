Justin Bieber: Baby-Jubel! Es ist ein Junge!

Wie schön! In der letzten Zeit machten Justin Bieber und Hailey Bieber immer wieder mit ihren angeblichen Ehe-Streits von sich reden! Doch jetzt hat das Paar endlich mal einen Grund zur Freude!

Baby-News für Justin Bieber

Wie nun berichtet wird, ist Jasmine Villegas, die Ex-Freundin von , zum zweiten Mal Mutter geworden. So verkündet die , dass sie am 14. Mai einen süßen Jungen zur Welt brachte. Da vor einigen Jahren Justin mit der Sängerin eine Beziehung gehabt haben soll, wird diese zuckersüße auch an ihm und Hailey nicht spurlos vorüber gehen. Schließlich ist es kein Geheimnis, dass die beiden absolute Baby-Fans sind und am liebsten auch einen kleinen Spross hätten. Doch wie geht es Jasmine nach der Geburt?

Die Geburt kam überraschend

"Ich hatte Rückenschmerzen und bin ins Krankenhaus gefahren, um mich untersuchen zu lassen. Beim Check-up wurde mir dann mitgeteilt, dass ich da bleiben sollte, weil mein Kind auf dem Weg sei", erklärt Jasmine gegenüber "Just Jared" über ihren aufregenden Tag. Ein paar Stunden später konnte sie dann ihren süßen Sohn begrüßen. Ob Justin und Hailey bei dieser wundervollen News ihre Baby-Planung ebenfalls voran treiben werden? Wir können definitiv gespannt sein...

