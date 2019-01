Justin Bieber bekommt einen Bambi

Reddit this

Wie wir wissen, soll Lady Gaga am 10. November 2011 einen Bambi bekommen.

Da ist sie in bester Gesellschaft, denn auch Popzwerg und mittlerweile Superstar Justin Bieber bekommt in diesem Jahr die deutsche Auszeichnung. In der Kategorie hatte der 17-jährige überzeugt.

" ist das Idol der Generation Internet. Das Netz hat ihn berühmt gemacht", so lautet die Begründung der Jury.

Justin Bieber startete seine Karriere bei YouTube und ist zum absoluten Topstar aufgestiegen. Allein auf hat Justin 36 Millionen Fans.

Eine Preisverleihung, bei der Justin Bieber nicht wenigstens in einer Kategorie gewinnt, ist mittlerweile undenkbar. Und bald kann er auch noch einen Bambi in seine Award-Vitrine stellen.

Ob Justin Bieber auch live bei der Preisverleihung dabei ist, wurde noch nicht bekannt gegeben. wird auf jeden Fall da sein.

Justin Bieber bei den Teen Choice Awards