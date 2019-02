Justin Bieber: Besorgniserregende Neuigkeiten zu seiner Gesundheit!

Oh je, was ist denn bei Justin Bieber los? Erst kürzlich schockte der Star seine Fans mit der Nachricht, dass er sich in psychiatrische Behandlung begeben muss. Jetzt die nächste Hiobsbotschaft...

Armer ! Obwohl der Star momentan jeden Grund zur Freude hätte, schließlich gaben er und Hailey Bieber sich vor knapp einem halben Jahr das Jawort, scheint es dem Sänger aktuell alles andere als gut zu gehen...

Hailey Bieber: ENDLICH! Sie lüftet ihr süßes Geheimnis!

Justin Bieber ist in Behandlung

Vor einigen Wochen machte die Meldung die Runde, dass sich Justin auf Grund seines psychischen Zustandes in ärztliche Behandlung begeben musste. Schon seit Jahren hat der Sänger immer wieder mit seiner Psyche zu kämpfen. Doch wie sehr leidet Justin momentan wirklich? Jetzt aufgetauchte Aufnahmen zeigen, dass es Justin überhaupt nicht gut gehen muss...

Justin Bieber wirkt verwirrt

Auf aufgetauchten Fotos ist Justin zu sehen, wie er in Begleitung von Hailey eine Arztpraxis in Los Angeles besucht. Justin wirkt auf den Bildern verwirrt und hilflos. Der Arme! Kurze Zeit später verließ Hailey ohne ihren Justin die Praxis. Wie lange sich Justin noch in Behandlung befindet und in wie weit ihn Hailey dabei unterstützen kann, ist nicht bekannt. Bleibt somit nur zu hoffen, dass Justin diese schwere Zeit übersteht und es ihm bald wieder besser geht...