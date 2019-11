Justin Bieber: Bittere Depressions-Beichte!

Seit Wochen halten sich die Schlagzeilen in der Öffentlichkeit, dass Justin Bieber unter massiven psychischen Problemen leiden soll. Justin hielt sich dazu weitestgehend bedeckt - bis jetzt...

Selena Gomez: Erschütternde Tränen-Beichte!

Justin Bieber durchlebt schwere Zeiten

Obwohl Justin momentan allen Grund zur Freude hat, soll der Star mit seiner Psyche am Ende sein. So soll auch die junge Ehe mit seiner Hailey unter dem Gemütszustand von Justin leiden. Während Hailey nämlich probieren soll, sich aufopferungsvoll um ihren Justin zu kümmern, soll der sich immer mehr zurück ziehen. Für das Paar eine absolute Herausforderung. Doch während Justin in der Vergangenheit stets probierte, seine Gefühle für sich zu behalten, wendet er sich nun mit einer traurigen Beichte an die Öffentlichkeit...

Justin lässt seinen Emotionen freien Lauf

Via " " meldet sich Justin nun zu Wort und verrät: "Ich habe heute echt einen schwierigen Tag. Ich dachte, ich teile es mit euch, um euch daran zu erinnern, dass ihr mit so etwas nicht alleine seid." Er ergänzt: "Lasst den Kopf nicht hängen." Er appelliert: "Es ist bewiesen, dass eine Umarmung den Stress-Pegel senkt und dich glücklicher macht. Umarmt euch mehr." Oh je! Ob Justin seine Ratschläge selber beherzigt? Bleibt nur zu hoffen, dass er diese schwierige Zeit schnell hinter sich lassen kann...

Oh, là, là! Diese Bilder dürft ihr euch nicht entgehen lassen...