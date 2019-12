Justin Bieber: Bittere Worte! Jetzt platzt alles aus ihm heraus!

Es wird nicht ruhig bei ! In der letzten Zeit machte der Sänger hauptsächlich wegen seiner Psyche von sich Reden. Wie es heißt, soll es Justin aktuell überhaupt nicht gut gehen. Nun die nächsten Neuigkeiten von "Biebs"...

Justin Bieber möchte ein Zeichen setzten

In einem seiner jüngsten Post spricht sich Justin Bieber nun ganz klar zu dem Thema Rassismus aus. So erklärt der Sänger zu einem Bild, auf dem "Stand against Racism" zu lesen ist: "Als ich jung war, war ich ungebildet und erwischte mich dabei, wirklich verletzende Dinge zu sagen, ohne die Kraft meiner Worte zu kennen. Rassismus ist immer noch sehr verbreitet und ich möchte meine Stimme erheben, um daran zu erinnern, dass wir alle Menschen sind und alle gleichwertig vor Gott!" Wow! Definitiv ehrliche Worte, die von seinen treuen Fans nicht lange unentdeckt bleiben...

Die Fans von Justin Bieber sind begeistert

Wie unter dem Post von Justin deutlich wird, hat er damit bei seinen Anhängern voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Du bist so wunderbar" sowie "So wahre Worte". Mehr Fan-Liebe geht definitiv nicht! Ob uns Justin in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Posts dieser Art versorgen wird? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt...

