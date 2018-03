Justin Bieber & Selena Gomez: Die Situation droht zu eskalieren!

Oh Mann, die beiden können sich wohl auch nicht entscheiden. Erst sind sie super glücklich zusammen, dann getrennt, dann wieder ein Paar - und jetzt wieder getrennt. Zuletzt wurde Justin Bieber (24) sogar mit einem Model zusammen gesehen. Das soll zwar nichts bedeutet haben - aber On-off-Freundin Selena Gomez (25) soll trotzdem ziemlich, ziemlich sauer sein...

Erst Anfang des Monats hat das berühmte Duo öffentlich gemacht, dass sie - nach einer sehr kurzen Liaison - eine Beziehungspause einlegen. Sehr zum Bedauern ihrer Fans, die gerne gehabt hätten, dass die beiden zusammen bleiben. Aber Pustekuchen, nach wenigen Monaten waren sie sich wieder zu viel. Selena segelte auf einer Yacht umher, während Justin sich mit einem bildhübschen Model traf. Sollte eigentlich kein Problem sein - sie sind ja aktuell nicht zusammen. Aber da hat Justin die Rechnung ohne Selena gemacht...

Die soll nämlich mächtig eifersüchtig auf ihre 22-jährige Nebenbuhlerin sein, mit der Justin auf einem Konzert war. Die Streiterei nahm mächtige Ausmaße an, so sehr, dass sich jetzt sogar ein Freund von Justin eingeschaltet hat. Der sagt gegenüber der "People" Folgendes: "Justin datet nicht. Er denkt und spricht die ganze Zeit nur von Selena. Das Kapitel mit ihr ist definitiv noch nicht abgeschlossen." So, so... Dann steht ihrer Jugendliebe eigentlich nichts im Wege - außer den beiden selbst... Es bleibt spannend!