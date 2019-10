Justin Bieber: Eiskalte Klatsche für seine Hailey!

Autsch! Das hat gesessen! Erst vor einigen Tagen gaben sich Justin und Hailey Bieber ihr zweites Jawort. Doch jetzt das Traurige...

Selena Gomez: Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht!

Hailey und Justin hatten es nicht leicht

Die letzten Monate waren für und seine Hailey alles anders als leicht. So ging es Justin teilweise psychisch sogar so schlecht, dass sie ihre kirchliche Trauung etliche Male verschieben mussten. Am vergangen Wochenende dann die freudige Überraschung! Justin und Hailey besiegelten ihre Liebe zum zweiten Mal und gaben sich erneut das Jawort. Eigentlich ein Grund zur Freude. Doch durch seine jüngste Entscheidung hat Justin seiner Hailey nun einen gewaltigen Kick aus dem "Liebes-Himmel" heraus verpasst...

Justin macht sein Ding

Obwohl Justin und Hailey ein wenig Ruhe vertragen könnten, hat sich Justin jetzt dazu entschieden, keine Flitterwochen mit seiner Frau zu machen. So verrät eine Quelle gegenüber "People": "Er will seine kreative Phase nicht unterbrechen." Oh je! Anstatt mit Hailey ein wenig sie Seele baumeln zu lassen, will sich Justin auf seine Musik fokussieren. Was die darüber denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu noch kein Statement ab...

