Es wird nicht ruhig bei . In der letzten Zeit sorgte der Star immer wieder für jede Menge Negativ-Schlagzeilen. Der Grund: Justin verkündete vor ein paar Monaten, dass es ihm aktuell psychisch überhaupt nicht gut geht. Doch damit nicht genug...

Selena Gomez: Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht!

Justin Bieber teilt kryptischen Post

Obwohl Justin seit fast einem Jahr mit Hailey Bieber verheiratet ist, machen immer wieder Meldungen die Runde, dass der Sänger nach wie vor an seiner Ex hängen soll. Auch einer seiner neusten -Posts bringt die Gerüchteküche nun erneut zum Brodeln. So teilt Justin einen Promo-Post zu seiner neuen Single "Don't Check On Me" mit , zu dem er kommentiert: "Ich hatte da ein paar Dinge zu sagen." Doch was will Justin mit seiner Community teilen?

Anhand der Songzeilen wird schnell klar: Justins Botschaft richtet sich offensichtlich an Selena. So heißt es in dem Musikwerk: "Ich komme dir vielleicht in den Kopf, aber sorge dich nicht um mich. Mein Herz ist wieder in einem Stück und hat keinen Schlag ausgesetzt. Nimm's nicht persönlich, wenn ich jetzt nicht antworten kann. Ich bin distanziert, weil ich nicht erreicht werden will. Ich möchte nicht, dass die Geister unserer Vergangenheit meine Zukunft zerstören." Oh je! Doch damit nicht genug! Anstatt Mitgefühlt hagelt es von Justins Fans Häme und Unverständnis...

Justins Fans sind genervt

Wie unter dem Post deutlich wird, haben Justins Anhänger absolut kein Verständnis für Justins Seelen-Strip. So kommentieren sie: "Selena sitzt irgendwo da draußen, trinkt einen Cocktail mit einem neuen Mann und interessiert sich kein Stück dafür. Komm drüber hinweg!" sowie "Bist du nicht verheiratet? Lass die Vergangenheit hinter dir. Wenn du nicht willst, dass ständig alle sagen, du würdest noch an deiner Ex hängen, dann hör endlich auf, über sie zu reden oder über sie zu singen." Armer Justin! Bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass es ihm bald wieder besser geht...