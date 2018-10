Eigentlich hätte Justin momentan jeden Grund zur Freude! Schließlich überraschten er und Hailey erst kürzlich ihre Fans mit ihrer wundervollen Hochzeits-Überraschung! Die neuste Meldung von Justin wirft nun allerdings einen dunklen Schatten über das junge Liebesglück!

Justin Bieber: Fremdgeh-Skandal nach der Hochzeit mit Hailey Baldwin!

Justin Bieber hat immer noch Gefühle für Selene

Was ist nur los bei und ? Obwohl es so scheint, als ob Justin mit seiner Hailey überglücklich sei, soll der Sänger immer noch Gefühle für seine Ex haben. So behauptete es zumindest ein Insider gegenüber "People". Er verrät: "Sie war seine erste große Liebe. Er war jung und bereiste die Welt als Superstar - er har viel von ihr gelernt." Ebenfalls fügt er hinzu: "Vielleicht hat er mit seiner Ehe einen Fehler gemacht oder auch nicht, aber er war sehr aufgewühlt darüber, was mit Selena passiert ist." Ein Schock für seine Fans! Doch damit nicht genug! Auch Selenas Gesundheitszustand soll Justin beunruhigen!

Justin Bieber sorgt sich um Selena Gomez

Wie der Insider weiter berichtet, soll auch Selenas Gesundheitszustand für Justin alles anderer als leicht sein. So erklärt dieser: "Es ist schwer für ihn zu hören, dass es ihr nicht gut geht. Sie hatten beide ihre eigenen Probleme über die Jahre und Justin war immer sehr mit Selenas verbunden. Er will das Beste für Selena. Er möchte, dass sie glücklich und gesund ist." Wie es mit den beiden nun weitergeht und was Hailey dazu sagt, ist nicht bekannt. Ist allerdings zu hoffen, dass dadurch im Hause Bieber-Baldwin der Hausseegen nicht allzu sehr ins Wanken kommt...