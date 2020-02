Justin Bieber: Er bricht sein Schweigen! Jetzt kommt alles raus!

Es wird nicht ruhig bei ! In der letzten Zeit machten immer Schlagzeilen die Runde, dass es Justin überhaupt nicht gut geht. Wie schlecht es jedoch wirklich um ihn steht, war vielen seiner Fans lange unklar - bis jetzt...

Justin Bieber war vollkommen am Ende

Wie Justin nun erklärt, ging es ihm zeitweilen so schlecht, dass er keinen Ausweg mehr sah. So berichtet er im "Zane Lowe on Music"-Interview: "Es war schrecklich. Ich weiß nicht, ob ich heute noch am Leben wäre. Es waren dunkle Momente." Oh je! Doch vor allem seine Begegnung mit Hailey half Justin dabei, diese dunkele Tal der Tränen hinter sich zu lassen: "Als wir uns das erste Mal trafen, war ich in der 'Morning Show' im Fernsehen, sie auch, aber sie hatte gar keine Lust, da zu sein. Die meisten Mädchen waren damals total heiß darauf, mich zu treffen, aber sie war einfach nur verschlafen, begrüßte mich nebenbei. Es war ihr alles einfach egal." Damals für beide noch undenkbar, dass sich aus dieser Begegnung so eine große Liebe entwickelt...

Justin ist überglücklich

"Mein Leben ändert sich sehr. Die Hochzeit, wieder im Studio, allein die Gedanken an Hochzeit, kreativ mit dem neuen Kapitel umzugehen und glücklich zu sein mit dem, was ich tue", fügt Justin über seine Liebe zu Hailey abschließend hinzu. Und auch Hailey hat für ihren Justin vollstes Verständnis: "Schon als Kind trat er vor die Augen der Weltöffentlichkeit. Er entwickelte sich zum Teenager, zum Heranwachsenden - jetzt ist er ein junger Mann. Und alle beobachteten jede Phase seines Lebens, die er durchmachte, seit er 14 oder 15 war. Und jetzt ist er wirklich ein Erwachsener." Bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass es bei Justin weiterhin bergauf geht…

