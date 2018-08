Justin Bieber: Er liebt Selena Gomez noch immer!

Aus Neu mach Alt: Justins neue Liebe Hailey guckt dreist bei ihrer Vorgängerin ab – aus Berechnung?

Hailey Baldwin immitiert Selena Gomez

Hallo?! Da mussten wir doch glatt zweimal hingucken, als wir Hailey Baldwin (21) und Justin Bieber (24) vor einigen Tagen durch New York schlendern sahen: Dieser Klamottenstil, dieses öffentliche Herumknutschen, diese Alltagsroutine (Coffee to go holen, shoppen gehen, im Park beim Picknick entspannen) … Alles wirkte wie ein Justin-Selena-Déjà-vu – allerdings mit neuer weiblicher Hauptrolle. Denn Hailey hat nicht nur Selenas Ex-Lover übernommen, sondern gleich auch deren altes Leben: verliebte Stadtbummel, Liebesurlaube mit identischem Tagesablauf und Model-Jobs für dieselben Marken, für die auch Selena schon posierte.

Außerdem ist das Model neuerdings überzeugtes Mitglied der Hillsong Church, der Kirchengemeinde von Justin Bieber. Überraschung: genauso wie Selena … Und der Bieber macht bei dem „Aus Alt mach Neu“-Spiel fröhlich mit. Ein Freund weiß: „Justin hat Hailey sogar Selenas alten 430 000-Euro-Verlobungsring an den Finger gesteckt.“ Romantisch geht anders!

Justin Bieber hängt noch immer an Selena Gomez

Als Justin und Hailey vor knapp fünf Wochen bei ihre Verlobung verkündeten, trauten viele Fans ihren Augen kaum. Immerhin hätten viele ihr letztes Hemd darauf verwettet, dass das Schicksal am Ende doch noch Justin und zusammenführt. Sogar Hailey selbst hatte 2011 auf Twitter festgestellt: „Mir ist egal, was alle sagen, aber Justin und Selena sind der geborene Teenage-Traum.“ Tja, sieben Jahre später sieht die Lage ganz anders aus. Bleibt nur die Frage: Warum macht sich Hailey selbst zur Selena 2.0? „Justin hängt noch immer an Sel. Und das merkt Hailey ganz genau“, glaubt ein Freund. „Sie hat große Angst, ihn zu verlieren, und will alles richtig machen.“ Doch ob die Imitation seiner Ex-Freundin wirklich der richtige Weg ist? Eine Kopie ist ja bekanntlich niemals so gut wie das Original …