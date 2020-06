Justin Bieber: Er spricht schon von Hochzeit mit Hailey

Wird Hailey etwa bald schon Mrs. Bieber?

Im Interview mit dem Magazin GQ gab sich der Rüppel-Popstar jedenfalls überraschend erwachsen. Er will ein besserer Mensch werden - für die Menschen die er liebt. Und dazu gehört ganz offenbar auch Hailey. “Ich weiß, dass ich in der Vergangenheit viele Menschen verletzt habe. Von nun an will ich in die Zukunft blicken und niemandem mehr weh tun", erklärt. Und der Grund für diesen plötzlichen SInneswandel, ist noch überraschender. "Was ist, wenn Hailey das Mädchen ist, das ich heirate? Wenn ich sie verletze, wann bleibt der Schaden für immer. Es ist wirklich schwer solche Wunden zu heilen. Ich will sie einfach nicht verletzten." Bleibt wohl nur zu hoffen, dass Justin sein Versprechen wirklich hält, dann steht der Hochzeit der beiden nämlich nichts mehr im Weg.