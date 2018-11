Justin Bieber: Es ist aus! Er hat endgültig genug

Reddit this

Justin Bieber Fans erkennen ihr Idol schon lange nicht mehr richtig wieder. Was ist bloß los mit dem Musiker?

scheint sein ganzes Leben im Eiltempo zu verändern. Erst überraschte er seine Anhänger mit der Blitzhochzeit. Jetzt macht er urplötzlich Schluss. Und zwar mit der Musik!

Justin Bieber macht Schluss

Wie das "People"-Magazin berichtet, soll der 24-Jährige tatsächlich seine Musikkarriere an den Nagel hängen. Sein letztes Album "Purpose" kam 2015 raus. Vielleicht war das jetzt das Letzte!

"Er arbeitet seit Jahren, und das erste Mal, als er eine bedeutende Pause macht, fragen alle: 'Wann kommt er zurück?' Für Justin sind das nicht nur Fragen, sondern Forderungen. Seit Jahren versucht jeder, ihn einzunehmen. Lasst ihn einfach in Ruhe", so ein Insider.

Und weiter: "Es nervt ihn eigentlich, wenn die Leute fragen, wann er wieder ins Studio oder auf Tour geht!"

Hailey Baldwin steht hinter seiner Entscheidung

Für die Fans des Kanadiers ist die Entscheidung ein großer Schock. Seine Ehefrau Hailey Baldwin unterstützt ihren Liebsten bei der Entscheidung aber. "Er ist glücklich und zufrieden. Er liebt Hailey sehr. Sie ermutigt ihn, dass zu tun, was er will und hilft ihm, zu sich selbst zu finden", so der Insider weiter.