Justin Bieber: Fiese Klatsche für den Popstar!

Jahrelang war die absolute Nummer 1 in der Pop-Musik-Szene. Doch jetzt macht ihm ausgerechnet Shawn Mendes Konkurrenz...

Fieser Diss an Shawn Mendes

Denn Shawn wurde gerade von dem britischen Livestyle-Magazin "Observer" als "Prince of Pop" betitelt. Stolz postete er das Cover auf seinem -Account. Für Justin ein Schlag ins Gesicht! "Du musst schon ein paar mehr Rekorde brechen, um mich vom Thron zu schupsen, Kumpel! Wenn du willst können wir das beim Eishockey ausspielen", kommentierte er den Post. Knallharte Kampfansage oder einfach nur ein Scherz?

Was lief zwischen Shawn und Hailey?

Angeblich hatten die beiden Männer schon öfters Zoff. Immerhin soll Shawn in der Vergangenheit mit seiner Frau Hailey eine Affäre gehabt haben. Die beiden erschienen sogar gemeinsam zur Met Gala im letzten Jahr. "Ich will dem Ganzen keinen Namen geben, aber es war ein Zwischending zwischen Freundschaft und Beziehung", erklärte er gegenüber "Rolling Stone". Doch dann kam Justin - und steckte Hailey einen Ring an den Finger...