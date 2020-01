Justin Bieber: Fieser Seitenhieb gegen Selena Gomez!

Was ist nur bei und los? Obwohl die beiden bereits seit mehreren Jahren getrennt sind, machen in der letzten Zeit immer wieder Schlagzeilen die Runde, in denen Selena und Justin mit ihrer Ex-Beziehung abrechnen. So auch jetzt...

Selena Gomez: Schock-Beichte! Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht!

Selena redet über Missbrauch

Wie Selena neulich in einem Enthüllungs-Interview offenbarte, fühlte sie sich in ihrer Beziehung zu Justin oft misshandelt und geriet dabei an ihre Grenzen. Um welche Form der Misshandlung es sich dabei genau handelte, wollte Selena zwar nicht verraten, allerdings beteuerte sie, wie froh sie darüber ist, dass sie Justin hinter sich lassen konnte. Definitiv harte Worte, die Justin scheinbar nicht lange auf sich sichten lassen möchte. So holt er nun zum Gegenschlag aus...

Justin disst Selena

In Justins neuer Doku "Seasons", von der die erste Folge am 28. Januar auf veröffentlicht wurde, berichtet der Sänger nun, dass er mit Hailey überglücklich ist. Eine Stichelei gegen Selena konnte er sich dabei jedoch nicht verkneifen. So erklärt er: "Sie macht alles besser." Autsch! Ebenfalls ergänzt er: "Das Leben hatte sich verändert. Heiraten, zurück ins Studio gehen, über die Hochzeit sprechen, über den Prozess schreiben - einfach kreativ damit umgehen, dass man sich in einem neuen Kapitel befindet. Und glücklich damit zu sein, was man macht." Was Selena wohl über diese harten Worte denkt? Bis jetzt gab sie dazu noch kein Statement ab...

