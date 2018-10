Justin Bieber: Freunde machen sich große Sorgen!

Reddit this

Seitdem er mit Hailey Baldwin zusammen ist, wurde es etwas ruhiger um . Das sah in der Vergangenheit ganz anders aus: Der Sänger kam mit dem Gesetz in Konflikt und sorgte mit wilden Party- sowie Drogen-Exzessen für negative Schlagzeilen.

Freund sorgt sich um Justin Bieber

Mittlerweile ist er nicht nur glücklich vergeben, sondern geht auch in die Kirche. Verfällt er etwa wieder in sein altes Muster? Bekannte des Sängers machen sich jedenfalls große Sorgen. „Ich glaube, dass er derzeit eine Identitätskrise hat“, erklärt ein Freund von Justin Bieber gegenüber „Page Six“.

Seit der Eheschließung wisse Justin Bieber wohl nicht, was er mit einem Leben anfangen solle und dass es für ihn eine schwere Zeit sei. Es scheint fast so, als würde ihm alles über den Kopf wachsen. Auch damals sei er so drauf gewesen.