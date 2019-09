Justin Bieber: Große Sorge!

Oh je! Traurige Nachrichten von Justin Bieber! In einem emotionalen Statement schütter der Star nun sein Herz aus...

Es wird nicht ruhig bei ! In der letzten Zeit machten immer wieder Meldungen die Runde, dass es dem Star momentan alles andere als gut geht. Nun die nächste Neuigkeit von Justin...

Justin Bieber leidet an Depressionen

Wie es heißt, hat Justin seit Monaten immer wieder mit starken Depressionen zu kämpfen. Dabei soll es ihm teilweise sogar so schlecht gehen, dass er sich in ärztliche Betreuung begeben musste. Für ihn und seine Frau Hailey alles andere als leicht. Doch obwohl sich Justin und Hailey erst vor knapp einem Jahr das Jawort gaben, kann sich der Sänger stets auf die Unterstützung seiner jungen Frau verlassen. Wie dankbar er ihr dafür ist, zeigt er nun in einem emotionalen Post...

Justin schüttet sein Herz aus

Via " " wendet sich Justin nun mit rührenden Worten an die Öffentlichkeit. So kommentiert er ein Video, welches ihn zeigt, wie er in einer Kirche singt: "Gott zieht mich durch eine harte Zeit. " Vor allem aber für Hailey hat er ganz besonders liebevolle Zeilen übrig: "Ich möchte auch meiner Frau dafür danken, dass sie in dieser Zeit so eine unglaublich große Unterstützung in meinem Leben ist." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Justin und Hailey sind ein absolutes Dream-Team. Bleibt somit nur zu hoffen, dass es dem Star bald wieder besser geht...

