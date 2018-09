Justin Bieber: Großes Drama vor der Hochzeit!

Oh je, das sind überhaupt keine guten Neuigkeiten von . Obwohl Justin durch seine Verlobung mit Hailey momentan eigentlich jeden Grund zur Freude hätte, schockt nun eine traurige Nachricht des Sängers die Öffentlichkeit...

Justin Bieber & Hailey Baldwin: Sie zieht einen radikalen Schlussstrich!

Justin Bieber: Ihm wird alles zu viel!

Erst vor ein paar Wochen ließ Justin die Liebes-Bombe platzen. Der Sänger verkündete damals die Verlobung mit seiner Hailey und versetzte dadurch seine Believers in absolute Hochzeits-Stimmung! Doch jetzt der Schock! Wie nun enthüllt wurde, soll Justin genau dieses "Tam Tam" nun zu viel werden. Doch damit nicht genug. Auch das Aussehen von Justin leidet mittlerweile unter dem Hochzeitsstress...

Justin Bieber: Er leidet unter dem Stress

Wie nun ein Insider gegenüber "National Enquirer" verraten haben soll, soll Justin der Hochzeitsstress einfach zu viel werden. So heiße es: "Justin ist wegen der Hochzeit gestresst, und das zeigt sich auf seinem Gesicht." Der Insider enthüllt dadurch, dass die Haut des durch den Hochzeits-Druck in Mitleidenschaft gezogen wird. So erläutert der Insider: "Er versucht verzweifelt, einen Doktor in L.A. zu finden, der ihm helfen kann, doch es gibt keine Wunderheilung, und er steht kurz vor einem Nervenzusammenbruch." Welch furchtbare Nachricht! Ob die Hochzeit von Justin und Hailey dadurch in Gefahr ist, ist nicht bekannt. Ist allerdings zu hoffen, dass es Justin bald wieder besser geht...