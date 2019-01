Justin Bieber & Hailey: Baby-Drama! Sie wird nicht schwanger

Reddit this

Teenie-Star Justin Bieber und Gattin Hailey wünschen sich so sehr ein kleines Bieberlein, aber leider will es einfach nicht klappen...

Eigentlich könnte Justin (24) und Hailey Biebers (22) junges Liebesglück nicht perfekter sein: Vor knapp vier Monaten gaben sie sich in einer standesamtlichen Zeremonie das Jawort und sind gerade auf Häusersuche im kalifornischen Encino. Die zwei können es kaum erwarten, endlich Eltern zu werden, und brauchen dafür ein passendes Familiennest. „Ich freue mich so sehr darauf, schon ganz bald Mama zu werden und mir für jedes meiner Kinder ein Tattoo stechen zu lassen“, verriet Hailey erst kürzlich in einem Interview.

Justin und Hailey Bieber wünschen sich ein Baby

Doch mit dem Nachwuchs muss das Paar sich wohl noch etwas gedulden: Hailey wird einfach nicht schwanger! Und das, obwohl sie mit ihrem jungen Alter und gesunden eigentlich die besten Voraussetzungen hätte... In der vergangenen Woche besuchten Justin und seine Liebste viermal das West Valley Medical Center in Los Angeles, das auf Schwangerschaften und Geburten spezialisiert ist. Zusätzlich besuchten beide die Kinderwunschklinik Amen Clinics, sollen sich dort über eine mögliche Hormontherapie informiert haben.

Justin Bieber & Hailey: Psycho-Klinik! Sie sind beide völlig am Ende!

„Ich bin traurig. Jeder Tag ist für mich ein Kampf“, betonte Hailey gerade erst auf . Um seiner Gattin ein wenig Trost zu spenden, hat Justin ihr jetzt einen Terrier-Welpen namens Oscar geschenkt. „Er ist mein kleines Baby!“, schwärmt Hailey über den süßen Wauzi. Ihr unerfülltes Familienglück belastet das Paar so sehr, dass sie den Termin für ihre offizielle Hochzeitsfeier zum dritten Mal verschoben haben. Jetzt soll die Party am 1. März stattfinden. Aber ob es wirklich dabei bleibt?