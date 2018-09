Justin Bieber & Hailey Baldwin: Diese Entscheidung verändert alles!

Seit dem Verlobungs-Hammer von und Hailey Baldwin haben ihre Fans nur noch ein Thema: die Hochzeit des Paares. Doch nun die Überraschung. Wie nun herauskam, sollen die beiden in der nächsten Zeit noch eine weitere Lebensveränderung anstreben!

Justin Bieber: Großes Drama vor der Hochzeit!

Justin Bieber und Hailey Baldwin: Trauriger Abschied!

Momentan führen Justin und Hailey ein absolutes Jet-Set-Leben. Die beiden pendeln dabei ständig zwischen New York und Los Angeles hin und her. Justin, der gebürtiger Kanadier ist, soll davon jetzt allerdings genug haben und strebt an, ein festes zu Hause für sich und Hailey zu suchen. Doch damit nicht genug! Wie es heißt, will der Sänger dafür der USA den Rücken zukehren und zurück in seine kanadische Heimat ziehen!

Justin Bieber: Er will ein normales Leben

Wie es heißt, will Justin mit dem Umzug in ein "normales" Leben zurückkehren. So soll eine Quelle gegenüber "Us Weekly" verraten haben: "Er versucht sich wieder an ein normales Leben zu gewöhnen." Ebenfalls will die Quelle wissen: "Er fühlt sich zu Hause einfach am wohlsten." Definitiv überraschende Worte! Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist noch nicht bekannt. Bis jetzt gaben Justin und Hailey dazu noch kein Statement ab. Wir können also weiterhin gespannt sein...