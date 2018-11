Erst im Juli machte Justin seiner Hailey einen Antrag. "Du bist die Liebe meines Lebens. Mein Herz gehört nur dir und ich werde dich immer an erste Stelle setzen. Ich bin fest entschlossen, den Rest meines Lebens mit dir zu verbringen", säuselte er auf seinem -Account. Wenig später folgte die Blitz-Hochzeit.

Romantischer Urlaub zu zweit

Zum 22. Geburtstag seiner Liebsten hat sich Justin eine ganz besondere Überraschung überlegt. Da in den USA an ihrem Ehrentag Thanksgiving gefeiert wird, wollen die beiden ihre Familie besuchen. Doch danach heißt es: Ab in den Urlaub! "Er will sie zu einer romantischen Reise zu zweit entführen, um ihr zu zeigen, wie wichtig sie ihm ist. Er ist momentan so glücklich und zufrieden mit seinem Leben und ist überzeugt, dass er das Hailey zu verdanken hat", verriet ein Insider dem amerikanischen Portal " Life". Außerdem soll es jede Menge Geschenke und Blumen geben. Wie romantisch!

Ehe-Krise wegen sexy Kleidung

So rosig soll es zwischen Justin und Hailey nicht immer gewesen sein. In der Vergangenheit machten immer wieder Krisen-Gerüchte die Runde. Angeblich will Justin, dass Hailey ihren Modeljob an den Nagel hängt, um Hausfrau zu werden. Auch ihre sexy Kleidung ist im ein Dorn im Auge. "Justin schreibt Hailey ständig vor, was sie tun und anziehen soll", berichtete ein Bekannter "Star". "Er sagte ihr: 'Willst du, dass andere Männer dich angaffen? Ist das, was unsere Bibel uns lehrt?'" Hailey soll wegen der Attacke am Boden zerstört gewesen sein.

Scheint fast so, als wenn sie die Meinungsverschiedenheiten jetzt endlich geklärt haben!